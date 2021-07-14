Yola düşen kayalar trafiği kapattı Erzurum - Ardahan karayoluna heyelan engeli

Ardahan’ın Göle ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası yola düşen kayalar nedeniyle ErzurumArdahan karayolu kısa süreli olarak ulaşıma kapandı.
Edinilen bilgiye göre, Ardahan’ın Göle ilçesinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle dağdan düşen kayalar GöleAkşar karayolunda tehlike oluşturdu. Yoldan geçmekte zorlanan sürücüler bir süre beklemek zorunda kaldı. Olay yerine gelen jandarma ve karayolları ekipleri yola düşen kaya parçalarını kaldırdıktan sonra yol yeniden ulaşıma açıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.