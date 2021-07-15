Ardahan Valisi Hüseyin Öner'in 15 Temmuz mesajı

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Öner mesajında, şunları kaydetti; ''Aziz Türk milleti, tarih boyunca birçok badireler atlatmış, çok çetin mücadelelerde bulunmuştur. Milletimiz, vatanı bildiği topraklarda yaşarken ve geleceğini inşa ederken, yaşadığı toprakları namus bilmiş ve bu uğurda canını, kanını vermekten asla ve asla geri durmamıştır.

Bu aziz millet, devletinin ve milletinin bekası söz konusu olduğunda her zaman bir ve beraber olmayı bilmiş, Malazgirt´te, Çanakkale´de olduğu gibi tüm zorlukların üstesinden gelmeyi başarmıştır. Günümüze geldiğimizde ise, 15 Temmuz alçaklığına karşı duran, kendisini tankların önüne siper eden, hava da ki uçağa kafa tutan ruh, aynı ruhtur. Bu ruhu kutsal bilen milletimiz, 15 Temmuz gecesi, hainlere karşı tekrar dirilmiş ve tüm dünyaya meydan okumuştur.

15 Temmuz gecesi devletinin bekasına omuz veren milletimiz, namus bildiği değerleri canı pahasına korudu ve hainlere çiğnetmedi. Milletimizin kahramanlık destanı yazdığı 15 Temmuz’u her yıl olduğu gibi bundan sonra ki yıllarda da, hangi koşulda olursa olsun diri tutacağız, unutmayacağız ve gelecek nesillerimize en iyi şekilde anlatacağız.

FETÖ/PDY terör örgütünün kalkıştığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. Yıl dönümünde; devletinin, milletinin istiklali ve istikbali için canı ortaya koyan Aziz Şehitlerimize ve tüm Şehitlerimize Allahtan rahmet, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyor, tüm terör örgütlerini, teröre yardım ve yataklık yapanları da lanetliyorum.''

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