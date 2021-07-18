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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurban keserken bunlara dikkat

İHA

Kurban keserken bunlara dikkat

Koronavirüs döneminde kısıtlamalar kalksa da bu sene Kurban Bayramı'nda yine tedbirleri elden bırakmamamız gerektiğini belirten uzmanlar, Kurban Bayramı'nda kurban keserken omurga sağlığımız için de duruşumuza dikkat etmemiz gerektiğini ayrıca el yaralanmalarına karşı da dikkatli olunması gerektiğini belirttiler.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İnanır, Kurban Bayramında omurga sağlığını korumak için şu önerilerde bulundu;
“Ağır kaldırmak ve uzun süre aynı pozisyonda çalışmak bel ve boyun sağlığını olumsuz etkiliyor. Kurban Bayramında ağır kaldırma ve uzun süre aynı pozisyonda durarak çalışmaktan dolayı bel ve boyun fıtıklarının ortaya çıkabilir. Uzun süre aynı pozisyonda durmaktan dolayı boyun kaslarının kasılması ve boyun tutulmaları sık sık görmektedir. Kurban ile ilgili işlemleri yaparken de aynı pozisyonda uzun süre durmaktan dolayı hem eski problemlerin kronik hale gelmesine hem de yeni problemlerin ortaya çıkmasına neden olunmaktadır. Aynı pozisyonda çalışmak altta yatan bir disk problemini semptomatik hale getirebiliyor. O nedenle saatlerce aynı pozisyonda çalışılmamalı, mola verilmeli ve arada pozisyon değiştirilmeli. Yük kaldırma işlemi dizler üzerinde ve yere dik biçimde yapılmalı. Yük kaldırma esnasında tek başına değil yükü paylaşarak kaldırma esası önemlidir.”
Doç. Dr. Ahmet İnanır, fıtık hastalarının kurban keserken nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda ise, şunları söyledi;
“Omurganın üzerine yüklenirken dizlerimizi kırarak ve yerden dizlerin üzerinde, bel düz olarak kalkılmaya çalışılmalıdır. Uygunsuz bir şekilde, uygunsuz açılarda yüklenmeler , omurga, kaslar, bağlar ve diz üzerinde daha fazla ve ani baskı oluşturur. Bu da bel fıtıklarına, bel tutulmalarına veya diz problemlerine neden olur. İlk etapta belde yanma ve hareket kısıtlılıklarıyla görülen ağrılar daha sonraki dönemde kalça ve bacak boyunca yayılan ağrılar ve hareket kısıtlıkları, yürüme bozuklukları ve daha ilerlerse ani kuvvet kayıpları dahi gelişebilir. Genellikle önemsenmeyen ve ağrı kesicilerle geçiştirilmeye çalışılan ağrılar ileride başımıza daha ciddi sorunlar açabilmektedir. Bu nedenle ağrıyı önemseyip en kısa zamanda uzman bir doktora muayene olarak ağrının kaynağının ciddi olup olmadığını belirleyip bilinçli hareket etmek gerekiyor.
Kurban kesilirken veya et doğrama yapılırken çalışılacak ortamın da ergonomik olması yani bel veya boyuna eğim vermeyecek şekilde olmalıdır. Sandalyemiz masamıza göre ne çok yüksek ne de çok düşük olmalı. Dizimizle, ayağımız arasındaki açı 90 derece olabilecek şekilde bir sandalye ve rahatlıkla iş yapabileceğiniz yükseklikte olması sağlanmalıdır. Bayram süresince omurga sağlığımıza dikkat etmeli, uzun süre aynı pozisyonlar da durarak iş yapmamalı ve uzun süre oturmamalıdır. Bel ve diz üzerine aşırı yüklenmelerden kaçınmalıyız. Kurban taşıma veya kesme esnasında kullanılacak olan bir bel korsesi sizin, ani hareketler yapmanızı engelleyerek bel ağrısı veya bel fıtığı yaşamanıza mani olacaktır. Kurban etini taşırken, her iki ele de eşit olarak paylaştırmak gerekir, ayrıca gövdeye yaklaştırarak tutmakta ciddi yararlar vardır. Otururken, çalışırken uygun pozisyonlarda konumlanmaya dikkat edilmeli ve bunu bir yaşam tarzı haline getirmeliyiz.”

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