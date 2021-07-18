Ardahan'da Bayram öncesi denetimler arttı

Ardahan'da Kurban Bayramı öncesi İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler denetimlerini arttırdı.
Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan yerlerde denetimlerini arttırdı. Otogar ve araç yoğunluğunun olduğu bölgelerde araçları kontrol eden Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücülere emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Ekipler, yolculardan da yeni tip koronavirüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında maske ve mesafe kuralına dikkat etmelerini istedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.