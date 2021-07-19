Vali Hüseyin Öner'in Kurban Bayramı mesajı

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, vatandaşların Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Vali Öner, ''İslam âlemi olarak, Mübarek Kurban Bayramına erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşamaktayız. İnanç, örf ve adetlerin en güzel şekilde yaşandığı bayramlar, karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlıkların unutulduğu, millet olma bilincinin ve birlikte yaşama iradesinin güç kazandığı, milli ve manevi kültürün yeniden tazelendiği, güçlendiği günlerdir.

Bu müstesna günleri, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da maalesef tüm dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs salgını sebebiyle diğer yıllardan farklı geçireceğiz. Milletimizin salgın karşısında daha sağlam durması, sevdikleriyle daha uzun yıllar yeni bayramlarda buluşması için bu bayramda sosyal mesafeye dikkat edeceğiz, maskesiz sokağa çıkmayacağız, önceki bayramlara göre daha az bir araya geleceğiz. Bayramı kurallara uyarak geçirirsek, sonrasında bizleri daha güzel günlerin beklediğine inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle; şehrimizde ve ülkemizin dört bir yanında yaşayan değerli Ardahanlı hemşehrilerimin, kamu kurum ve kuruluşlarındaki her kademede görev yapan mesai arkadaşlarımın, şehit ailelerimiz ve gazilerimizin, sivil toplum kuruluşlarının, basın mensuplarının ve tüm İslam Âleminin Kurban Bayramını yürekten kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım.'' ifadelerine yer verdi.

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