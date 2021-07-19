Başkan Demir’in Kurban Bayramı mesajı

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Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Demir mesajında; “Bayramların ilimize, ülkemize ve tüm İslam alemine mutluluk, sağlık, huzur ve esenlik getirmesini diliyor, Kurban Bayramımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

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