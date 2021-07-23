Ardahan’dan sel bölgesi Arhavi’ye uzanan yardım eli

Rize ve Artvin sele teslim oldu! Dereler taştı, yollar kapandı

Bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

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Artvin'in Arhavi ilçesinde dün akşamdan beri yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında sel ve heyelanlar yaşandı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir’in talimatıyla Ardahan Belediyesi ekipleri olağan üstü hal ilan ederek tüm iş makinalarını, kamyonlarını, temizlik araçlarını ve teknik personellerini sel bölgesine gönderdi.

Başkan Demir, “Arhavi' ye ve bölgede yaşayan insanlarımıza geçmiş olsun diliyorum” dedi.

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