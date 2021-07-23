Ardahan’dan sel bölgesi Arhavi’ye uzanan yardım eli

Artvin'in Arhavi ilçesinde dün akşamdan beri yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında sel ve heyelanlar yaşandı.
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir’in talimatıyla Ardahan Belediyesi ekipleri olağan üstü hal ilan ederek tüm iş makinalarını, kamyonlarını, temizlik araçlarını ve teknik personellerini sel bölgesine gönderdi.
Başkan Demir, “Arhavi' ye ve bölgede yaşayan insanlarımıza geçmiş olsun diliyorum” dedi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.