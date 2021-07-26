Ardahan'da kısa süreli dolu yağışı etkili oldu. Misket büyüklüğündeki dolu ile birlikte bazı alanlar beyaza büründü.

Ardahan'da ceviz büyüklüğünde dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış şeklinde başlayan yağmur daha sonra yerini şiddetli dolu yağışına bıraktı. Kısa süreli dolu yağışı sokakta yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Dolu yağışı özellikle çiftçileri tedirgin etti. Sağanak yağışın Ardahan’da gün içerisinde etkili olması bekleniyor.

Aniden bastıran doluya hazırlıksız yakalanan yayalar ile araç sürücüleri ise zor anlar yaşadı.

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