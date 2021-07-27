Ardahan'da bir köy karantinaya alındı

Ardahan'ın Göle ilçesindeki Filizli köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Kovid19 salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Göle ilçesine bağlı Filizli köyünde karantina kararı alındığı belirtildi.
Açıklamada, 14 günlük karantina kararına istinaden köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.