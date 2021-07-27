Başkan Şimdi, basınla bir araya geldi

AnkaraArdahan Dernekler Federasyonu Başkanı Ergüder Şimdi ve yönetim kurulu üyeleri, gazetecilerle bir araya geldi.

Pastanede gazetecilerle bir araya gelen Şimdi, basın mensuplarına göstermiş oldukları çalışmalardan ötürü teşekkür etti. Şimdi, ''Yönetim kurulumuzla birlikte başarılı bir yol aldık. Önümüzdeki süreçte güçlenen altyapımızla geleceğe emin adımlar atarak, güzel günler göreceğiz'' dedi.

Ardahan'ın Ankara başta olmak üzere diğer illerde de daha iyi tanıtılması çabasında olduklarını belirten Şimdi, “Hem şehrimizin gelişimi hem de gurbetteki hemşehrilerimizin birliği beraberliği için tüm kesimlerin görüşlerine önem veriyoruz. Kamu ya da özel kuruluşlarla iletişim kurmak ve el birliği içinde olmak istiyoruz. Federasyonun yönetimi olarak Ankara’da Ardahanlıları buluşturmak istiyoruz. Daha güçlü bir birliktelikle Ardahan'ı tanıtmanın daha iyi olacağını düşünüyoruz. Önerileriniz bizim için son derece önemli. Daha önce olduğu gibi bundan sonrada buluşmalarımız devam edecek" diye konuştu.

Şimdi, başta basın olmak üzere her Ardahanlıdan tanıtım günleri için destek beklediklerini sözlerine ekledi.

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