2021 yılı 3. dönem Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2021 yılı 3. dönem Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

İHA

2021 yılı 3. dönem Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Ardahan Valisi Hüseyin Öner Başkanlığında, 2021 yılı 3. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Yatırımcı kuruluşların bir önceki dönemde yaptıkları yatırımları değerlendirmek ve koordinasyonu gerektirecek hususları tespit ederek gereğini yapmak amacıyla 2021 yılının üçüncü toplantısını gerçekleştirdiklerini belirten Vali Hüseyin Öner, “Kamu yatırımların planlanması, programlanması, ihalesinin yapımı ve bitirilmesi ile ilgili tüm hususlara harfiyen uyulması gerekmektedir. İlimize ayrılan ödeneklerin her kuruşunun zamanında yatırıma dönüşmesi noktasında, ilimizdeki inşaat mevsiminin kısalığı da göz önünde bulundurularak, ihalelerle ilgili yapacağınız çalışmaları tamamlamanız, yapımı devam eden veya yeni başlayacak olan yatırımlarınızda, denetim ve kontrol görevinin zamanında yapılması sağlanmalıdır. Özellikle koordinasyonu gerektiren sıkıntılar var ise bunları birlikte değerlendirip çözüme yönelik iradeyi gösterelim” dedi.
2021 yılının üçüncü toplantısında ilimizdeki son verileri paylaşan Vali Öner, yatırımcı kuruluşların yatırım izleme raporlarına göre Ardahan'da 28 kuruluşa ait 178 proje bulunduğunu, bu projelerin toplam proje tutarı 2 milyar 626 milyon 308 bin TL olduğunu söyledi.
Bu projeler için önceki yıllarda 512 milyon 189 bin TL harcandığını belirten Vali Öner, 2021 yılında ayrılan ödenek tutarının 173 milyon 866 bin TL olduğunu, dönem sonuna kadar 73 milyon 703 bin TL harcama yapıldığını kaydetti.
Vali Öner ayrıca, 28 kuruluşa ait toplam 178 projeden ise devam eden projelerin 99, başlanamayan projelerin 52, biten projelerin 16, ihale aşamasında ki projelerin sayısının 9 ve tasfiye edilen projelerin sayısının ise 2 adet olduğunu, bu projelerin 28’ininn enerji, 34’ünün tarım, 29’inin ulaştırma, 17’sinin eğitim, 5’inin sağlık, 6’sının turizm ve 59’unun da diğer kamu hizmetlerine ait olduğunu dile getirdi.
Vali Öner’in değerlendirmelerinin ardından Bölge Müdürlükleri ve ilgili kurum yetkilileri tarafından, kurum çalışmaları hakkında sunumlar yapıldı ve koordinasyonu gerektirecek hususlar ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otobüsteki yolcunun valizinden 2 şişe etil alkol çıktı
YEREL HABERLER Otobüsteki yolcunun valizinden 2 şişe etil alkol ...
Yağış sonrası gökkuşağı mest etti
YEREL HABERLER Yağış sonrası gökkuşağı mest etti
Vakalar arttı, 2 köy daha karantinada
YEREL HABERLER Vakalar arttı, 2 köy daha karantinada
Başkan Şimdi, basınla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Şimdi, basınla bir araya geldi
Sağanak ve dolu yağışı sonrası Hanak ilçesi sele teslim oldu Birden bastırdı, her yer beyaza büründü
YEREL HABERLER Sağanak ve dolu yağışı sonrası Hanak ilçesi sele ...
Ardahan'da bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Ardahan'da bir köy karantinaya alındı