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Ardahan'da kelebeklerin 'ölüm dansı'

DHA

Ardahan'da kelebeklerin 'ölüm dansı'


Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN´da, her yıl ağustos ayında yaşanan 'kelebeklerin ölüm dansı' başladı. Havanın kararmasıyla birlikte sokak aydınlatma ışıklarının etrafında dakikalarca uçup, bir süre sonra ölen kelebekler, yerde beyaz bir örtü oluşturdu.
Halk dilinde 'Beyaz söğüt' kelebekleri olarak bilinen kelebekler, havanın kararması ile birlikte tarihi Kura Köprüsü ve Kura Nehri kıyısına geldi. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında sokak aydınlatma direklerinin ışıklarının etrafında dakikalarca uçan kelebekler, adeta ölüme uçtu. Vatandaşların tabiriyle 'ölüm danslarını' yapmaya başlayan kelebekler, bir süre ışıkların etrafında uçtuktan sonra öldü. Ölen kelebekler, yolu beyaza bürüdü. 
Her yıl yaşanan bu tabiat olayına tanıklık edenler bol bol video ve fotoğraf çekti. Çocuklar, kelebeklerin ölümüne çok üzüldüklerini söyledi.
Kura Köprüsü´nün demir korkuluklarındaki örümcek ağlarına takılan kelebeklerine, örümcekler tarafından yakalanma anları da ilginç görüntüler oluşturdu.DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI
2021-08-03 09:30:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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