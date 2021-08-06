Başkan Demir sahada incelemelerde bulundu

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Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, kentin görsel anlamda daha güzel görünmesi ve daha da yaşanılır bir kent haline gelmesi için çalışma yapılacak olan Alabalık deresi çevresinde, Lise Caddesi ve mahalle ara yolları ile şehrin giriş ve çıkış bölgelerinde incelemelerde bulundu.

Başkan Demir, Alabalık deresine ışıklandırma sistemi yapılarak halkın güzel vakit geçirebileceği bir sosyal alana dönüştüreceklerini, şehir girişlerine Ardahan’ı güzelleştirecek görsel çalışmaların yapılacağını, ayrıca mahalle aralarında ki stabilize ve kilit parke yolların yenilenerek Ardahan’ı özel bir kent haline getireceklerini söyledi.

Başkan Demir’e saha gezisinde Fen İşleri Müdürü Seçil Avşar ve İmar ve Şehircilik Müdürü Elif Şenel, eşlik etti.

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