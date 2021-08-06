MLKP'li terörist itiraf etti: Ardahan'da 3 örgüt üyesi gözaltına alındı

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Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığınca geçtiğimiz yıl düzenlenen terör operasyonunda sağ olarak ele geçirilen terör örgütü MLKP üyesi Deniz kod adlı Ender Yalçın'ın ifadesi üzerine harekete geçen ekipler 3 şüpheli şahsı daha yakaladı.

Tutuklu bulunan Yalçın'ın ifadesi üzerine harekete geçen Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında ekipler, terör örgütü üyesi olduğu belirlenen O.Ö, E.C.Ö, F.C, B.C. isimli 4 şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce sürdürülen 10 aylık takip sonrası şahısların bulundukları evlere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında şahısların evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda suç ve suça konu malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda 4 şahıstan 3'ü yakalanarak gözaltına alınırken, E.C.Ö isimli şüphelinin yakalanması için çalışmanın devam ettiği öğrenildi.

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