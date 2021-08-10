Su toplama kanalına giren çocuk boğularak öldü

Ardahan merkeze bağlı Tepesuyu köyünde oyun oynamak için gölete giren çocuk boğularak hayatını kaybetti.
Ardahan Merkeze bağlı Tepesuyu Köyü su toplama kanalında oyun oynayan 7 yaşındaki Seyithan Güzel dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. Çocuğun düştüğünü gören çevredekiler durumu kurtarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çocuğu sulama kanalından çıkardı.
Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güzel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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