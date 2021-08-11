Kars'ta hortum kamerada (2)

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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ARDAHAN´DA NEHRE UZANAN HORTUM

Ardahan´da, sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağmur etkili olurken, Çıldır ilçesinin Kurtkale bölgesinde Kür Nehri'ne doğru uzanan hortum meydana geldi. Hortum anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hortumun ardından bölgede kısa süreli dolu yağdı.Dinçer AKTEMUR/ ARDAHAN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Dinçer AKTEMUR

2021-08-11 13:17:13



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