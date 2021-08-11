Kars'ta hortum kamerada (2)

ARDAHAN´DA NEHRE UZANAN HORTUM
Ardahan´da, sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağmur etkili olurken, Çıldır ilçesinin Kurtkale bölgesinde Kür Nehri'ne doğru uzanan hortum meydana geldi. Hortum anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hortumun ardından bölgede kısa süreli dolu yağdı.Dinçer AKTEMUR/ ARDAHAN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Dinçer AKTEMUR
2021-08-11 13:17:13
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.