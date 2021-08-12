Aşılamaya hız verilen Ardahan´da hedef mavi kategori



Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN´da koronavirüs salgınına yönelik sağlık ekiplerinin aşı çalışmaları sürerken, aşılama oranının yüzde 75'e ulaşıp kentin mavi kategoriye girmesi hedefleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı son verilere göre aşılama oranı yüzde 71,5 olan Ardahan'da mavi kategoriye geçebilmek için aşılamaya hız verildi. 2430 Temmuz'da illere göre haftalık vaka sayısı yüz bin nüfusta 113,35 olan kentte Vali Hüseyin Öner, koronavirüs denetimleri sırasında aşı olmayan ve ikinci doz aşısını geciktiren vatandaşları ikna ederek aşı çadırlarına gönderdi.

Vali Hüseyin Öner, beraberinde Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Zorba, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir ile birlikte vatandaşları uyararak esnafa maske dağıttı. Vali Öner, koronavirüsle mücadelede temizlik, maske, mesafe kurallarının yanında korumanın en etkili yolunun aşı olduğuna dikkati çekerek, "Aşı olarak önce kendimizi, çevremizi ve yakınlarımızı koruyacağız. Bununla birlikte çocuklarımızın, gençlerimizin okula gitmesi için de aşı oldukça önemli" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI

2021-08-12 14:28:32



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