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Golfçü çoban kızlar

DHA

Golfçü çoban kızlar


Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN Gençlik ve Spor Müdürlüğü golf takımı, saha olmadığı için antrenmanlarını antrenör Hakan Fırıncı eşliğinde yaylalarda yapıyor. Sporcuları kuzenler Beyzanur Berrak Kahya (11) ile Ayşegül Fatma Altun'un (11) koyun otlattıkları için çalışmalara katılamayınca antrenör Fırıncı, takımı onların yanlarına götürüp antrenman yaptırdı.
Antrenör Hakan Fırıncı'nın çalıştırdığı, çoğu kız çocuğu 25 kişiden oluşan golf takımı, katıldığı Türkiye şampiyonluğu ve birçok turnuvada madalya kazandı. Halilefendi Mahallesi'nde yaşayan, yazları ise yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Kırkpınar mevkisindeki çiftlikte besicilik yapan ailelerine yardım eden Beyzanur Berrak Kahya ile Ayşegül Fatma Altun da bu yıl arkadaşlarıyla golf sporuna başladı. Çoban kızlar, koyunları otlattıkları için antrenörleri Hakan Fırıncı'ya çalışmalara katılamayacaklarını söyledi. Sahaları olmadığı için öğrencileriyle birlikte çalışmalarını yaylada sürdüren Fırıncı, takımı minibüsle, Kahya ve Altun'un çobanlık yaptığı yere götürdü. Arkadaşlarının geldiğini gören çoban golfçüler, mutlu oldu ve antrenörlerine teşekkür etti.
Antrenörünün, "Siz bize gelemiyorsanız biz size geliriz" dediği Kahya ile Altun, arkadaşlarıyla birlikte otlattıkları hayvanların yanında antrenmanlarını da yaptı. Çalıştırdığı çoğu kız çocuğu olmak üzere 25 kişilik takımda 13'ünün profesyonel ve çeşitli dereceleri bulunan sporculardan olduğunu belirten antrenör Hakan Fırıncı, şunları söyledi:
"Pandemi nedeniyle yaklaşık 1,5 yıl antrenman yapamadık. Normalleşmeyle, pandemi kuralları çerçevesinde sahaya çıkmak istedik. Fakat kulübe yeni üye olan iki kızımız hayvan otlattıklarını ve bu nedenle gelemeyeceklerini söyledi. Bu sporu severek yaptıklarını bildiğim için onlara bir sürpriz yapmak istedim. Takımı minibüse doldurup onların koyunları otlattığı alana götürdüm. Bizi görünce çok sevindiler. Hep birlikte yaklaşık 2 saat antrenman yaptık. Ayrılırken kendilerine iki golf sopası ve top bıraktım ki gelemedikleri zaman burada kendileri antrenman yapsın. Yaz spor okulları bünyesinde 100 sporcuyla çalıştık. Onlardan golfe yatkın olan sporcuları seçtik. Toplam 25 sporcuyla antrenman yapıyoruz. Sporcularıma çok güveniyorum. Sahamız olmadan çayır ve meralarda hazırlanıp turnuvalara öyle gidiyoruz. Buna rağmen birçok başarımız var."
'HEM HAYVANLARI OTLACAĞIZ HEM DE ANTRENMAN YAPACAĞIZ'
Ardahan Cemal ve Zekiye Vatan Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi olan Beyzanur Berrak Kahya da golf sporunu kısa sürede çok sevdiklerini söyledi. Bu yıl katıldıkları golf takımında antrenmana hayvanları otlattıkları için katılamayacaklarının üzüntüsünü yaşarken karşılarında takım arkadaşlarını görünce çok sevindiklerini söyleyen Kahya, "Yaylalardan hayvanlarımızın inmesiyle birlikte işlerimiz iyice yoğunlaştı. Bu nedenle antrenmanlara katılamayacaktık ama hocamız takımı yanımıza getirdi ve bizi çok mutlu etti. Hocamız bizlere golf malzemesi verdi. Burada koyun otlatırken golf de yapabileceğiz. Öğrendiklerimizi tekrar etme imkanı bulacağız" diye konuştu.
'YAYLADAKİ ÇOBANLARA BUNU ÖĞRETECEĞİZ'
Aynı sınıf öğrencisi Ayşegül Fatma Altun ise, "Golfle yeni tanıştık ama çok sevdik. Yazın belki antrenmanların tamamına katılamayız ama hocamızın verdiği sopa ve topla sık sık antrenman yaparak açığımızı kapatmaya çalışacağız. Ben ve kuzenim iyi bir golfçü olacağız. Yayladaki bizim gibi çobanlara da bu sporu öğreteceğiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI
2021-08-13 10:09:39

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