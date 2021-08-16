İzoleli coğrafi bölgeye arı ırkı sokan şahsa 15 bin 203 lira ceza kesildi

İzoleli bölgeye kaçak ve izinsiz olarak sokulan arı kovanlarına el konuldu.

Ardahan'ın Posof ilçesi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kafkas Arı ırkının korunması nedeniyle izole edilmiş ve dışarıdan arı getirmek ve barındırmak yasaklanmıştı. Bu kapsamda; Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğal Hayatı Koruma Timi ekiplerince Posof İlçesi Derindere Köyünde icra edilen denetim ve kontrollerde, A.B. isimli bir şahsın izinsiz ve kaçak olarak “izoleli bölgeye” 23 adet arı kovanı getirdiği tespit edildi.

Ekipler izoleli bölgeye arılı kovanlarını koyan A.B. isimli şahsa 15 bin 203 lira para cezası kesti. Böyleye kaçak arıları sokan zanlı hakkında soruşturma başlatıldı.

İzoleli bölgeye kaçak ve izinsiz olarak sokulan arı kovanları ise İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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