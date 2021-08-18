Ardahan koronavirüs aşılamasında ‘mavi’ kategoriye geçti

Sağlık Bakanlığı’nın günlük Covid 19 aşı tablosuna göre yaklaşık 100 bin nüfuslu Ardahan’ın, en az bir doz aşılanma oranı yüzde 75’in üzerine çıkıp, Türkiye’de ‘mavi’ kategoriye geçen illerden biri oldu.

Ardahan İl Sağlık Müdürü Dr. Erkan Özdemir, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Ardahan, Çorum ve Mersin'in düşük riskli iller arasında yerini almasını duyurduğunu söyledi. Özdemir, ancak bu durumun rehavete sebebiyet vermemesi gerektiğine işaret ederek, Ardahan'da hedeflerin aşısız kimseyi bırakmamak olduğunu dile getirdi.

Özdemir, açıklamasında şunlara yer verdi: "Vatandaşımız bize destek olsun yeter ki. İstenince bu güzel sonucu elde edebiliyoruz. Bunun sevincini yaşıyoruz. Tek gayemiz Ardahan'da sıfır vaka. Çocuklarımız okullarına gitsin, bizler normal hayata dönelim. Bunu istiyoruz. Bu da tabii hakkımızdır. Bu da işte bu şekilde olur, yani herkesin üzerine düşeni yapmasıyla olur. Maske, mesafe ve temizliğin yanı sıra aşımızı olacağız." dedi.

Özdemir, bu sonuca ulaşmada Vali Hüseyin Öner başta olmak üzere, sağlık personeli ve diğer kurumlara .abalarından dolayı teşekkür etti.

BAKAN KOCA, SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ardahan, Çorum ve Mersin'in ‘mavi’ kategoriye geçtiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Koca paylaşımında, “Ardahan'ın kararı Mavi. En az 1 doz aşılanma oranı yüzde 75’in üzerine çıktı” ifadelerini kullandı.

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