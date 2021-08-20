Kaymakam eşler Ardahan'a atandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir de Balya ve İvrindi İlçelerine görev yapan kaymakam eşler Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Ardahan'a atandı.

Damal Kaymakamı Ali Recai Yerlikaya Siirt / Pervani Kaymakamlığına atanırken yerine, Balıkesir Balya Kaymakamı Burak Keser atandı.

Hanak Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi Çankırı / Ilgaz Kaymakamlığına atanırken yerine, Balıkesir İvrindi Kaymakamı Fatma Turhan Keser atandı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.