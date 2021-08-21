Posof’ta bir köy karantinaya alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Dünyayı etkisi altına alan Covit19 virüsü nedeniyle Ardahan’ın Posof ilçesinde bir köy karantinaya alındı.

Yaz tatili ile beraber gurbette olan Posoflular’ın ilçeye gelmesiyle birlikte vaka sayında da artış yaşandı.

Posof’un Günbatan köyünde pozitif vaka sayısında artış görülmesi sebebiyle köy karantinaya alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.