Posof’ta bir köy karantinaya alındı

Dünyayı etkisi altına alan Covit19 virüsü nedeniyle Ardahan’ın Posof ilçesinde bir köy karantinaya alındı.
Yaz tatili ile beraber gurbette olan Posoflular’ın ilçeye gelmesiyle birlikte vaka sayında da artış yaşandı.
Posof’un Günbatan köyünde pozitif vaka sayısında artış görülmesi sebebiyle köy karantinaya alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.