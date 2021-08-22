Dolu ve sel Başyurt yaylasını vurdu, dağlar beyaza büründü

Ardahan’da etkili olan yağış bazı bölgelerde sele neden oldu. Sağanak ve dolu yağışı sonrası Posof ilçesi Başyurt Yaylası'nda sel yaşandı, dağlar beyaza büründü.

Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan yağmur ve dolu yağışı kısa süre sonra sele dönüştü. Ardahan’da etkili olan sağanak ve dolu yağışı sonrası kent merkezi, ilçe ve köyler sele teslim olurken Posof ilçesine bağlı Başyurt Yaylası beyaza büründü.

Ardahan merkez başta olmak üzere Posof ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı beraberinde su taşkınları ve sele sebep oldu. İlçeye bağlı Başyurt Yaylası'nda köylüler yaylalarını terk etmek zorunda kaldı.

Kentte birkaç gündür devam eden yağışların ardından bugün gerçekleşen dolu yağışıyla çevre beyaza büründü, merkezde sel meydana gelmesiyle su taşkınları oluştu.

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