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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan Belediyesi’nden sıcak asfalt ve kaldırım çalışması

İHA

Ardahan Belediyesi’nden sıcak asfalt ve kaldırım çalışması

Şehir merkezinde yapılan sıcak asfaltlama çalışmalarının ardından Ardahan Belediyesi, kaldırımlarda da yenileme çalışması başlattı. Belediye Başkanı Faruk Demir de çalışmaları yerinde inceledi.
Çalışmayla ilgili bir açıklama yapan Başkan Demir, “ ‘Sosyal Belediyecilik’ parolası ve ‘eşit hizmet’ anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Ardahan Belediyesi bu kapsamdaki hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşların standardı yüksek yollarda ve kaldırımlarda ulaşım sağlamasını hedefleyen Ardahan Belediyesi bu çalışmalar için yoğun mesai harcıyor. Sıcak asfalt çalışmalarının yanı sıra yayaları da düşünen Ardahan Belediyesi bu kapsamda kaldırımları konforlu hale getiriyor. Şehir genelinde çalışma yürüten ekipler, yeni kaldırım yapımı ve kullanım ömrünü tamamlayan kaldırımların söküm işlemini yaparak modern kaldırımlar yapılıyor” dedi.

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