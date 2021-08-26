Üzerine yıldırım düşen çiftçi hayatını kaybetti

Ardahan'ın Göle ilçesinde, gök gürültülü sağanak yağış akabinde tarlaya yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Göle ilçesi Gedik köyünde meydana geldi. Aniden başlayan gök gürültüsü ve sağanak yağış, beraberinde yıldırımları da getirdi. Edinilen bilgiye göre Halis Hışır (57) isimli şahıs arazide çalışırken, ani bastıran yağmura yakalandı ve tarlaya yıldırım düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye karşın Hışır kurtarılamadı. Hışır'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Göle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.