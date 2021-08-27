Ardahan'da yaralı halde bulunan çoban aldatan kuşu tedavi altına alındı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

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Ardahan'ın Posof ilçesinde jandarma tarafından yaralı halde bulunan Çoban Aldatan Kuşu tedavi altına alındı.

Ardahan'ın Posof ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan çoban aldatan kuşu, tedaviye alındı. Posof Eminbey köyü kırsalında yaralanmış bir çoban aldatan kuşunu fark eden Jandarma ekipleri, Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi verdi.

Bölgeye gelen ekipler, yaralı kuşu teslim alarak tedavisi için Kafkas Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

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