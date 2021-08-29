Vali Öner’den Zafer Bayramı Mesajı

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öner mesajında, ''99 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ordu millet dayanışmasıyla kazanılan 30 Ağustos Zaferi’nin yıl dönümünü kutlamanın gururu ve mutluluğu içerisindeyiz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos 1922'de tarihe altın harflerle yazılmış eşsiz bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muhaberesi ile vatan topraklarımız kurtarılmış, Türk Milleti hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur. Bu zaferle vatan toprakları kurtarılmış ve modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının da yolu açılmıştır. Egemenliğimizi, bağımsızlığımızı ve ebedi varlığımızı teminat altına alan 30 Ağustos Zaferi ile milletimizin bağımsızlık inancının ve vatan sevgisinin önünde hiçbir gücün duramayacağını tüm dünyaya kanıtlayan Türkiye, tıpkı 99 yıl önce olduğu gibi, ekonomik ve siyasi bağımsızlığına yönelik iç ve dış tehditleri, bertaraf etme konusunda aynı kararlılığını muhafaza etmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımızın ve bütün vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyor, başta milli mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle minnetle anıyorum.'' ifadelerini kullandı.

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