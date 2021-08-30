Posof’ta 30 Ağustos coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıldönümü Ardahan’ın Posof ilçesinde düzenlen törenle kutlandı.
Törene İlçe Kaymamamı Murat Mete, Posof Belediyesi Belediye Başkanı Cahit Ulgar, askeri erkan ve kamu kurum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Hükümet konağı önünde yapılan çelenk sunma töreninde ardından törene gelen mesajlar okundu.
Posof Şehitliğine geçen protokol mensupları saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşından sonra dua edildi.
Posof ta ki görevinin son gününde bulunan ilçe Kaymakamı Murat Mete, Batman Sason ilçesine atandığı için Posof tan ayrılacağını belirterek törene katılanlarla vedalaşarak Posof tan ayrıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.