Ardahan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.

Valilik binası önünde, Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Kongre Caddesi'nde devam etti. Törene, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Belediye Başkanı Faruk Demir, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kongre Caddesi Tarihi kongre binası önünde devam eden törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Piyade Yarbay Sinan Keskin yaptı. Bugün gururlu ve mutlu olduklarını ifade eden Keskin, şunları kaydetti:

"Asil Türk milleti kahraman Türk ordusuyla birlikte varlığına kastedenlere karşı 99 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dirilerek topyekûn bir varoluş mücadelesi sonucunda tarihte eşine az rastlanır bir zafer kazanmıştır. Aziz yurduna ve bağımsızlığına kasteden işgal kuvvetleri karşısında Türk ordusunun ortaya koyduğu eşsiz bir eser olan bu zaferin her safhası tek tek düşünülmüş, hazırlanmış ve yönetilmiştir.’’

Renkli görüntülerin yaşandığı kutlama programı tören geçişinin ardından sona erdi.

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