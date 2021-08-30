Çıldır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlaması

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30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yıl dönümü Çıldır Kaymakamlığı Hükumet Konağı önünde kutlandı.

Çıldır Kaymakamı Alper Taş Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, Garnizon komutanı Hakan Kutlu, Kurum amirleri, Siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve halkın katılımı ile gerçekleştirildi. Hükumet konağı önündeki Atatürk Büstüne çelenk konması ile başlayan törende İlçe Kaymakamı Alper Kılıç tebrikleri makamında kabul etmesi ile devam etti.

İlçe meydanın da yapılan kutlama töreninde günün anlam ve önemini belirten konuşma Garnizon komutanlığında görevli Teğmen tarafından yapıldı. Çıldır Şehit Öğretmen Sezgin yolcu Okulu öğrencileri tarafından şiirler okunmasının ardından resmi geçit töreni ile kutlama son buldu.

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