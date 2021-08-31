Ardahan'da şehitlik onarıldı

Ardahan Valiliği şehitlik alanında tamir, bakım ve onarım çalışmaları yaptı.
Ardahan Valisi Hüseyin Öner’in talimatıyla Ardahan Şehitliğinde başlatılan bakımonarım çalışması tamamlandı. Vali Öner, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Vali Yardımcıları Cem Gümrükçü ve Mustafa Gürbüz ile birlikte Şehitliği ziyaret ederek incelemede bulundu.
Bakımonarım çalışmasıyla Şehitliğin, şehitlerin anısına ve hatıralarına yakışacak bir konuma getirildiğini belirten Vali Öner, “Ağır kış şartları sebebiyle Şehitliğimizde bozulmalar meydana gelmişti. İl Özel İdaremiz aracılığıyla gerekli bakımonarım çalışmasını yaptık. Anıt kısmında, tören alanında, duvarlarında ve kapısında gerekli iyileştirmeler yapıldı. Çevre düzenlemesiyle birlikte çalışmalar tamamlanarak, şehitlerimizin aziz hatıralarına yakışacak bir hale getirildi. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.