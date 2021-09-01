Kaymakam Taş ilçeden ayrıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Taş ilçeden ayrıldı

İHA

Kaymakam Taş ilçeden ayrıldı

Kaymakamlar kararnamesi ile Çanakkale Bayramiç ilçesine atanan Alper Taş ilçeden ayrıldı. İlçeden ayrılan Kaymakam Taş Kaymakamlık sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.
Kaymakam Taş mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Kıymetli Çıldırlı hemşehrilerim, iki yılı aşkın bir süredir görev yaptığım Çıldır'ımızdan bugün itibariyle ayrılıyorum. Bu süre içerisinde Valiliğimiz, İl Özel İdaresi, İlçe Belediye Başkanlığı ve SERKA ortaklığı ile; eğitim, turizm, tarım, Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve KÖYDES kapsamında bir çok proje ve çalışmayı yürütme fırsatımız oldu. Kurumsal görevlerimizin yanında; proje ekiplerimizle birlikte, gece gündüz demeden yürüttüğümüz çalışmalar ile, ilçemize değer katmak için mücadele ettik. İnançla ve gayretle yürütülen bu çalışmalardan ötürü memnuniyet duyuyor ve ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Çalışmalarımızda sürekli olarak desteklerini gördüğüm; Sayın Valimize, Belediye Başkanımıza, İl Genel Meclisi üyelerimize, siyasi partilerimize, muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, basın mensuplarımıza, esnafımıza, mesai mefhumu gözetmeden çalışma arkadaşlığı yaptığımız kurum amirlerimiz ile personelimize ve bilhassa kıymetli Çıldır halkına şükranlarımı sunuyorum. Kahraman Ozanımız Aşık Şenliğin dediği gibi; "Can kurban olsun Çıldır'a edep erkan oradadır" Hakkınızı helal ediniz"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öğretmenlerle korucular okul için birlikte çalıştı
YEREL HABERLER Öğretmenlerle korucular okul için birlikte çalıştı
Ardahan'da şehitlik onarıldı
YEREL HABERLER Ardahan'da şehitlik onarıldı
İnşaat işçisi 45 dakikada tüm birikimini kaybetti
YEREL HABERLER İnşaat işçisi 45 dakikada tüm birikimini kaybetti
Çıldır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlaması
YEREL HABERLER Çıldır'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlaması
30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
Posof’ta 30 Ağustos coşkusu
YEREL HABERLER Posof’ta 30 Ağustos coşkusu
Belediye Başkanı Faruk Demir’in 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Faruk Demir’in 30 Ağustos Zafer ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.