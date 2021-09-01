Ardahan Valisi Öner: "Ülkemiz büyük ve güçlü ülke olma hedefine hızla ilerliyor" Adli yıl açılışı töreni düzenlendi

Ardahan’da 20212022 adli yıl açılışı töreni düzenlendi. Ardahan Valisi Hüseyin Öner, "Bir ülkede toplumsal barış ve huzurun sağlanmasının en önemli araçlarından biri, adaletin hızlı ve doğru tecelli etmesidir. Ülkemiz, büyük ve güçlü ülke olma hedefine hızla ilerlerken, bu amaca ulaşmakta yargı kurumunun taşıdığı rol oldukça önemlidir" dedi.

Adli yıl açılış törenine Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Adalet Komisyonu Başkanı Sümeyye Kocaman, Ardahan Baro Başkanı Osman Nuri Yıldız ve çok sayıda avukat katıldı. Adli yıl açılışında konuşan Vali Öner, tarih boyunca hak ve adaletin tesisi amacıyla devletler inşa eden milletin adaleti tüm vatandaşlarının en tabii hakkı olarak gören bir anlayışla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurduğunu belirtti. Vali Öner, ’’Bu çerçevede modern Türkiye Cumhuriyeti, yasama, yürütme ve yargı sacayağı üzerine kurulmuş ve bu husus anayasamızda temel bir düzenleme olarak yer almıştır. Bir ülkede toplumsal barış ve huzurun sağlanmasının en önemli araçlarından biri, adaletin hızlı ve doğru tecelli etmesidir. Ülkemiz, büyük ve güçlü ülke olma hedefine hızla ilerlerken, bu amaca ulaşmakta yargı kurumunun taşıdığı rol oldukça önemlidir. Hâkimlerimiz, savcılarımız, avukatlarımız ve yargı çalışanlarımız, bağımsız ve tarafsız bir şekilde hukukun sağlanması, adaletin tecellisi için büyük bir özveri ve gayret ile çalışmaya devam etmektedir. Yargı teşkilatımız, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Bağımsızlık, gelecek, özgürlük her şey adaletle vardır' veciz ifadesini rehber edinerek, fedakarca çalışan mensuplarıyla milletimizin huzur ve refahı için son derece önemli misyonu yerine getiriyor" dedi.

Başsavcı Uygur Kaan Arısoy da, toplumun huzuru ve refahının en önemli belirleyicilerinden olan yargı yetkisinin kullanımında terazinin ne kadar hassas olduğunu söyledi. Arısoy, ’’Şerefli Türk yargısının mensupları olarak bizler Anayasanın 9’uncu maddesi uyarınca her türlü egemenliğin kaynağı olan yüce Türk milletinden doğrudan aldığımız yargı yetkisini kullanıyoruz. Toplumun huzuru ve refahının en önemli belirleyicilerinden olan yargı yetkisinin kullanımında terazinin ne kadar hassas olduğu malumunuzdur. Bu hassasiyet kendisine en çok yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığında göstermektedir. Yargı organının yürütme ve yasama organlarından bağımsız olması halen önemini korumakta ise de artık günümüzde bu anlayış bağımsızlığın tek unsuru olmaktan çıkmıştır. Dolayısıyla hepimizin üzerine titrediği yargı bağımsızlığı konusu ele alınırken bu kavramın çok boyutluluğuna da dikkat etmek gerekir. Günümüzdeki gelişmeler ve toplumsal dengeler sosyal medya etkisi olarak adlandırılan durumu yargı bağımsızlığının en önemli unsurlarından biri haline getirmiştir. Sosyal medya ile bağlantılı olarak yazılı ve görsel basının da bu konuda çok ciddi bir işlevi bulunmaktadır. Kamuoyunu ilgilendiren dava veya bir adli soruşturma hakkında yapılan yanlı ve yanlış sosyal medya paylaşımları ile bunlarla bağlantılı haberler halkın yargıya güvenini sarsmakta, yargının bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlüğü konusunda kuşkuya neden olmaktadır. Yargılama esnasında ve sonrasında masumiyet karinesi, yada uyuşmazlığa taraf olanların hakları ihlal edilmeksizin bilgi toplamak, yorumlar yapmak ve bilgileri halka iletmek görevi ve hakkı olan basın mensuplarının bu süreçteki doğru çalışmaları yargının sosyal medyadan bağımsızlığına önemli katkılar sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

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