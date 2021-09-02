Ardahan'da kaçak silah operasyonu: 1 gözaltı

Ardahan'da kaçak silah ve mermi satan şahsa yönelik düzenlenen operasyonda, silah ve mühimmat ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarı çalışmalar kapsamında Ardahan Merkez Ağzıpek Köyünde ikamet eden şüpheli bir şahsın ruhsatsız kaçak silah ve mermi sattığını belirledi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde alınan arama kararı ile şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Şüphelinin evinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız 9 mm. çapında tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 50 adet 9 mm. çapında dolu tabanca fişeği, 4 adet av tüfeği fişeği ve 1 adet muşta ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin, Jandarmadaki ifadelisinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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