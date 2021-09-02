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Ardahan’dan sel afetine maruz kalan Batı Karadeniz’e yardım malzemesi gönderildi

İHA

Ardahan’dan sel afetine maruz kalan Batı Karadeniz’e yardım malzemesi gönderildi

Ardahan'dan, sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz'e, ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla yardım malzemesi gönderildi.
Valilik koordinesinde İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce "Ben de Varım" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin desteğiyle toplanan gıda ve ihtiyaç malzemeleri araçlara yüklendi. Valilik bahçesine getirilen yardım malzemeleri, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir, İl Emniyet Müdür Vekili Osman Sezen, AFAD Müdürü Mehmet Nuri Değişman, Kızılay Başkanı Ahmet Ballı ve diğer ilgililerin katılımıyla sel bölgesine uğurlandı.
Vali Öner burada yaptığı konuşmada, ülkede son dönemlerde yaşanan yangın ve sel olaylarının kendilerini derinden üzdüğünü belirterek şunları söyledi:
“Ardahan ilimizde, selin yaşandığı ilk günden itibaren yaraların sarılması amacıyla sel bölgesine destek vermeye başladık. Bu alanda özellikle duyarlı davranan Ardahanlı vatandaşlara teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, yoğun bir katılım oldu. Batı Karadeniz bölgemizde yaşanan sel felaketi, Cumhuriyet tarihinin en etkili felaketlerinden biriydi. Allah beterinden korusun. Çok sayıda vatandaşımızı kaybettik, çok sayıda vatandaşımız selden etkilendi. Bize düşen, onlara yardım eli uzatmak. Bize destek veren çağrımıza kulak veren ve sorumluluk hissiyatıyla yardım temin eden her vatandaşımıza teşekkür ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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