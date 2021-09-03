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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaçak tarihi eser kazısına suçüstü

İHA

Kaçak tarihi eser kazısına suçüstü

Ardahan Merkeze bağlı Samanbeyli köyünde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.
Ardahan İl Jandarma Komutanlığı KOM. Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; Ardahan Merkez Samanbeyli Köyünde ikamet eden şüpheli bir şahsın evinin arkasında define aramak amacıyla izinsiz kaçak kazı yaptığı yönünde bilgilere ulaşıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda; gece saat 23.00 sıralarında ekiplerce şüpheli şahsın evinin bahçesinde yapılan kontrolde, ev sahibi ile birlikte 3 şüpheli şahıs, evin bahçe kısmında define aramak amacıyla 10 metre derinlikte 5 metre genişlikte 2 katlı çukur açtıkları ve define aradıkları esnada suçüstü yakalandı.
Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları belirlenen. hilti, kazma, kürek, levye murç, halat ve çok sayıda kazı malzemesine el konuldu. Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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