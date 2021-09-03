Kaçak tarihi eser kazısına suçüstü

Ardahan Merkeze bağlı Samanbeyli köyünde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.
Ardahan İl Jandarma Komutanlığı KOM. Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; Ardahan Merkez Samanbeyli Köyünde ikamet eden şüpheli bir şahsın evinin arkasında define aramak amacıyla izinsiz kaçak kazı yaptığı yönünde bilgilere ulaşıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda; gece saat 23.00 sıralarında ekiplerce şüpheli şahsın evinin bahçesinde yapılan kontrolde, ev sahibi ile birlikte 3 şüpheli şahıs, evin bahçe kısmında define aramak amacıyla 10 metre derinlikte 5 metre genişlikte 2 katlı çukur açtıkları ve define aradıkları esnada suçüstü yakalandı.
Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları belirlenen. hilti, kazma, kürek, levye murç, halat ve çok sayıda kazı malzemesine el konuldu. Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.