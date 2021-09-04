Ardahan’da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan’da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

İHA

Ardahan’da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Ardahan’ın yüksek kesimlerinde soğuk havayla birlikte etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.
Ardahan’da bir süredir etkili olan sis özellikle ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Ardanuç yolunun 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Yaylası mevkiinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi büyük ölçüde düştü. Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, sis nedeniyle Ardahan'dan Artvin'e ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekiyor.
Sürücülerden Yusuf Özer, sis nedeniyle Bülbülan Yayla mevkiinde bir süre beklemek zorunda kaldıklarını söyleyerek, ’’Yoğun sis nedeniyle araçlar ilerleyemiyor. Biz de burada bekleyerek sisin kırılmasını sabırla bekliyoruz’’ dedi.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaçak tarihi eser kazısına suçüstü
YEREL HABERLER Kaçak tarihi eser kazısına suçüstü
Çıldır Yeni Cami inşaatında sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER Çıldır Yeni Cami inşaatında sona yaklaşıldı
Ardahan’dan sel afetine maruz kalan Batı Karadeniz’e yardım malzemesi gönderildi
YEREL HABERLER Ardahan’dan sel afetine maruz kalan Batı Karadeniz’e ...
Ardahan'da kaçak silah operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Ardahan'da kaçak silah operasyonu: 1 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.