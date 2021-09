Başkan Demir’den turizm yatırımı: Bungalov evler projesi

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, kentte sivil toplum kuruluş mensuplarıyla bir araya geldi.

Demir, kentteki STK mensuplarıyla Kura Nehri kıyısındaki buluşmasında yaptığı konuşmada, Ardahan'a hizmet etmek istediklerini söyledi.

Amaçların Ardahan'ı başta turizm olmak üzere her alanda hak ettiği noktaya taşımak olduğunu ifade eden Demir, "Kura Nehri'ne sırtımızı değil, yüzümüze çevireceğiz. Kura nehri kıyısında yaptığımız bazı çalışmalarımız kentin turizmine katkı sunacak. Örneğin bu yıl yapımına başladığımız 10 bungalov ev ve bir restoran önemli bir yatırım olacak" dedi.

Belediyenin devam eden bazı projelerinden de bilgi veren Demir, her projeyi Ardahanlılarla paylaşmak istediklerini sözlerine ekledi.

Demir, kentteki STK mensuplarıyla Kura Nehri kıyısındaki buluşmasında yaptığı konuşmada, Ardahan'a hizmet etmek istediklerini söyledi.

Amaçların Ardahan'ı başta turizm olmak üzere her alanda hak ettiği noktaya taşımak olduğunu ifade eden Demir, "Kura Nehri'ne sırtımızı değil, yüzümüze çevireceğiz. Kura nehri kıyısında yaptığımız bazı çalışmalarımız kentin turizmine katkı sunacak. Örneğin bu yıl yapımına başladığımız 10 bungalov ev ve bir restoran önemli bir yatırım olacak." dedi.

Belediyenin devam eden bazı projelerinden de bilgi veren Demir, her projeyi Ardahanlılarla paylaşmak istediklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.