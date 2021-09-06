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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan'da eğitim zili çaldı

İHA

Ardahan'da eğitim zili çaldı

Ardahan'da 20212022 eğitimöğretim yılı ders zili bugün itibariyle çalarken öğrenciler okullarına koştu.
CKorona virüsü önlemleri kapsamında uzun zamandır uzaktan eğitimde olan öğrenciler, bugün itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitime katılacak. Ardahan'da da yeni dönem dolayısıyla Ardahan Valisi Hüseyin Öner, kent merkezindeki 23 Şubat İlk Okulundaki birinci sınıfları ziyaret etti.
Öğrencilere başarılar dileyen Öner, yüz yüze eğitim ve öğretime başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Çocuklar ile birlikte ilk gün heyecanını yaşamak istediklerini belirten Öner, "Özlemiştik okulları. Dolayısıyla mutluyuz. Yüz yüze eğitimin yerini hiçbir şey tutmaz. Fiziki olarak son derece iyi durumdayız. İnşallah kurallara uyarak eğitime ara verilmez. Çocuklarımız bu ülkenin en önemli değeri. Her anlamda iyi yetiştirmek için gayretindeyiz" diye konuştu.
Vali Öner, Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut ile birlikte ziyaret ettiği sınıflarda çocuklara çikolata dağıttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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