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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Birlik başkanından sahte bal uyarısı

İHA

Birlik başkanından sahte bal uyarısı

Ardahan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, küresel ısınma nedeniyle oluşan kuraklık sonucu son iki yılda bal veriminde yüzde 70 ile yüzde 90 arasında düşüş yaşandığını söyledi. Hal böyleyken, şu anda piyasada satılan ürünleri ‘sahte bal’ olarak niteledi.
Ardahan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, bal veriminin kuraklık nedeniyle bu yıl yüzde 90’lara kadar düştüğünü söyleyerek, ’’2020 ve 2021 yılarında Küresel ısınma ile birlikte etkili olan aşırı kuraklıktan sonra 2 yıldır bal alamıyoruz. Geçen yıl bal verimi yüzde 70’lere kadar düşmüş, bu yıl ise yüzde 90’lara varan bir düşüş gözlenmekte. Bu nedenle kentte bal yok. Üreticilerimiz de sadece kendi ihtiyaçlarını giderebildiler. Ardahan’da bal olmadığı için bal satıcıları maalesef il dışından kente soktuklarını gözlemliyoruz" dedi.
Kavanozlarda kullanılan marka etiketinin 10 yıllığına Ardahan ili Arı yetiştiricileri birliğine ait olduğunu söyleyen Evliyaoğlu, bal satan firmalar maalesef il dışından kente soktukları balları sahte etiketler ile satışa sunmakta. Biz bu yola başvuran firmaları uyarıyoruz dedi. Evliyaoğlu, ’’Maalesef bal satıcılarını dolaştığımızda birliğimize uğramadan korsan etiketler ile kaçak bal satışı yapıldığını tespit ettik. Bunları biz uyarıyoruz; Biz davacı olmadan bu şekilde tüketicileri kandıran esnaf bu alışkanlıklarından vazgeçsinler. Bu yasal değil. Marka tescili hangi kuruma ait ise o kurum bu etiketi kullanabilir. Bu etiketi sadece Ardahan ili Arı yetiştiricileri birliği kullanabilir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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