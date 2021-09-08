Posof Kaymakamı Çelik, göreve başladı

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Ardahan’ın Posof ilçesine atanan Kaymakam Ahmed Çelik göreve başladı.

İki yıl Posof’ta görev yapan Kaymakam Murat Mete’nin tayininin çıkmasının ardından Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinden kaymakam olarak görev yapan Ahmed Çelik Posof’ta göreve başladı. Serhat ilçe Posof’ta yeni kaymakam sevinci yaşandı.

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