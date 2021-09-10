Ardahan’da sahipli köpeklere mikroçip takılacak Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ödül: "Sahipli kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesi zorunlu oluyor"

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında imzalanan protokolle kedi, köpek ve gelincik sahiplerine, besledikleri hayvanlar için pasaport ve mikroçip takma zorunluluğu getirildi. Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası (VHO) Başkanı Ercan Ödül, zorunlu tutulan uygulamanın, bilinçsiz hayvan sahiplenilmesinin önüne geçebileceğini ifade ederek, mikroçip taktırmayan vatandaşlara hukuki yaptırımların bulunduğunu dile getirdi.

Bu uygulamayla beraber hayvanların sokağa atılmasının önüne geçilmesi, çalınan hayvanların rahatlıkla bulunabilmesi ve hayvan hastalıklarının kontrol altına alınması hedefleniyor. Konuyla ilgili hazırlıkların tamamlandığını belirten Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası (VHO) Başkanı Ercan Ödül, Ardahan’da yaşayan serbest veteriner hekimlere de kimliklendirme yetkisi verildiğini söyledi.

Mikroçip uygulamasının zorunlu olduğunu hatırlatan Ödül, "Bu konuyla alakalı Ardahan’da bulunuyoruz. Ardahan’da yaklaşık 40 veteriner hekim muayenesi bulunmakta ve biz de bu toplantıda bu arkadaşlarımızı bilgilendirmek için buradayız" dedi.



"Veterinerler tarafından yürütülecek"

Uygulamanın Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş veteriner hekimler tarafından yapılacağını söyleyen Ödül, ’’Mesleki birlik beraberliğimizi arttırmak ve meslektaşlar arasında dayanışma kültürünü tahsis edebilmek adına oldukça önemsediğimiz bu tür toplantıları pandemi nedeniyle uzun süredir Ardahan İlinde gerçekleştirememiştik. Tarım Ve Orman Bakanlığının ilgili yeni mevzuatı gereği 2022 yılı itibariyle köyler dahil sahipli kedi ve köpeklerin tamamı mikroçip ve uluslararası geçerliliğe sahip pet pasaportu ile kimliklendirilmek ve istendiğinde beyan edilmek zorunda. Tarım Ve Orman Bakanlığı ile Türk Veteriner Hekimler Birliği arasındaki ilgili protokole göre kimliklendirme konusunda Tarım Orman İl Müdürlükleri ve Veteriner Hekimleri Odaları arasında işbirliği protokolü ile yetki devri gerçekleştirilebilecektir. Bu protokole bağlı olarak Ardahan Tarım Ve Orman İl Müdürlüğümüz ile yetki devri protokolü imzalama noktasında olduğumuz sahipli kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesi amacıyla mikroçip uygulamalarının yapılması sürecine ilişkin usül ve esasları meslektaşlarımıza anlatmak bu toplantımızın ana gündem maddesidir. Meslektaşlarımız bu konuda Odamızı tam yetkili kılmış ve sürece destek vereceklerini, her zaman olduğu gibi Ardahan hayvancılığı için hizmet etmeye devam edeceklerini beyan ettiler" diye konuştu.

Kimliklendirme işleminin 2022 yılında tamamlanması gerektiğini söyleyen Ödül, ''Bu süreç 2022 yılında tamamlanmak zorunda. 2022 yılından sonra sahipli kedi ve köpeklerin mutlaka yol kontrollerinde yada diğer durumlarda kontrollerinin yapılacağını ve sahipli hayvanların pasaportlarını vermeyen ve çiplendirmeyen şahıslar da cezai muayedelere tabi tutulacaklar. Üç bin lira gibi bir rakam da cezası bulunmakta. Artık bu bir zorunluluk ve tüm vatandaşlarımız kapılarındaki çoban köpekleri dahil olmak üzere veteriner sahipli hayvanları hekimlere götürerek bu işlemi yapmak zorundalar’’ ifadelerini kullandı.

Ödül, ''Bölgemiz yaban hayatı bölgesi ve bundan dolayı da kuduz vakalarının sıkça görüldüğü bir bölge. Biz bu kedi ve köpeklerimizi çiplendirirken uluslararası geçerli olan pet pasaportunu kendilerine takdim ederken aynı zamanda kuduz aşılarını da uygulayacağız. Buradaki veteriner hekim arkadaşlarımızdan da bu noktada destek isteyeceğiz" dedi.

Restoranda yapılan toplantıya, Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül, yönetim kurulu üyesi Cumhur Saltan, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yunus Baydar ve Ardahan İl Temsilcisi Levent Yıldırım ile Ardahan'da serbest veteriner hekimlik yapan veteriner hekimler katıldı.

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