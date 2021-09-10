Kaymakam Bayram'dan şehit ailelerine ziyaret

Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram şehit ailelerini ziyaret etti.

Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram ziyaretlerine Şehit Ziyaettin Yılmaz ve Şehit Taner Karadeniz'in ailelerini ve kabirlerini ziyaret ederek başladı.

Ziyaretlerinde Şehit Ziyaettin Yılmaz'ın babası Hüccet Yılmaz ve Şehit Taner Karadeniz'in annesi Fahriye Karadeniz ile sohbet eden Kaymakam Bayram, "Sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz, her zaman başımızın üzerinde yeriniz var. Çıldır Kaymakamı olarak sizlere destek sunmak adına her zaman yanınızda olacağım" dedi.

Kaymakam Bayram daha sonra şehitlerin kabirlerini ve Aşık Şenlik’in kabrini ziyaret ederek dua etti. Kaymakama ziyaretlerinde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mesut Cin, İlçe Emniyet Amiri Komiser Hüseyin Ülkü, Dedekorkut Mahallesi Muhtarı Erol Yılmaz, SYDV Müdürü İsmail Baydar eşlik etti.

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