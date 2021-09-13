Ardahan'da izinsiz ağaç kesimine gözaltı

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Ardahan'da kaçak ağaç kesen iki kişi ağaçlarla birlikte suçüstü yakalandı.

Göle ormanlarında kaçak ağaç keserek traktörlere yükleyen 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Göle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Samandöken köyünde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında Samandöken Köyünde ikamet eden 2 şüpheliyi ormanlık alandan 8 ton sarıçam ağacını kaçak olarak kesip kendilerine ait 2 traktör ile taşıdığını tespit etti. Ekiplerce düzenlenen operasyonda kaçak olarak ormandan kesilen 8 ton sarıçam ağacı ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Yakalanan şüpheliler hakkında soruşturma devam ediyor.

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