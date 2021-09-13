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Destici: Bizler Cumhur İttifakının içerisindeyiz

DHA

Destici: Bizler Cumhur İttifakının içerisindeyiz


Deniz BAŞLI/ARDAHAN (DHA)BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin il Başkanlığı binasının açılışını yapmak ve bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Ardahan´a geldi. Destici, "Bizler Cumhur İttifakının içerisindeyiz. BBP son seçimlerde Türkiye´nin sadece dörtte birinde aday göstermesine rağmen yüzde 2 oy aldı" dedi.
BBP Genel Başkanı Destici, Kongre Caddesi üzerindeki parti binasının açılışını yaptı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Destici, "Bizler Cumhur İttifakının içerisindeyiz. BBP son seçimlerde Türkiye´nin sadece dörtte birinde aday göstermesine rağmen yüzde 2 oy aldı. 900 bin oy aldı. Biz isteseydik her yerde de aday gösterebilirdik. Ama iki öncelik yaptık açıkça. Birincisi bu bölgelerde PKK´nın siyasi uzvunun kazanmaması için Cumhur İttifakını önceleyerek onun karşısında kim varsa onu destekledik. İkincisi, diğer bölgelerde yine Cumhur İttifakı hassasiyetiyle başta büyük şehirler olmak üzere aday çıkarmadık ve Cumhur İttifakı adaylarını destekledik. Yargıtay´ın açıkladığı verilere göre ağustos, temmuz ve haziran ayı içerisinde üye sayısının en çok artıran yüzde 51 ile BBP. Hedefimiz 2022 yılının sonuna kadar üye sayımızı yüzde 600 olarak artırarak 2023 seçimlerine girmek. Teşkilatlanmayla da öyle. Bir kez daha tekrarlıyorum; bizler Cumhur İttifakının içerisindeyiz. Burada olmamızın nedeni de devletimizin bekasını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini öncelediğimi için buradayız ve BBP önümüzdeki seçimlerde Cumhur İttifakı içerisinde kendi adı kendi amblemi ve kendi adayları ile yer alacaktır" diye konuştu.
Seçim barajını doğru bulmadıklarını söyleyen Destici, "Cumhur İttifakı olarak seçim barajları kamuoyuyla paylaşıldı. Biz açık yüreklilikle bunun doğru olmadığını ifade ettik. Ama demokraside adaletten, temsilde adaletten, barajın yüksek oluşundan bahsedenler nedense Millet İttifakı partilerinden CHP ve İYİ parti başta olmak üzere bu barajın yüksekliği ile ilgili ciddi bir itiraz duymadık. Çünkü onlar da memnun. Mevcut sistem onların da işine geliyor" dedi.
Cumhurbaşkanın yeni Anayasa teklifine destek verdiklerini sözlerine ekleyen Destici, "Cumhurbaşkanı gelin yeni Anayasayı hep birlikte yapalım diye çağrıda bulundu. MHP ve biz 'evet' dedik. Ama diğer partilerimize bakıyoruz özellikle CHP ve İYİ parti yanaşmıyorlar. Kendiniz bir Anayasa teklifi ortaya koyun, onu da koymuyorlar. Ben merak ediyorum, Yani Edremit´teki zihniyet mi hortlayacak, yoksa başörtüsü yasağının kaldırılmasına destek veren CHP´yi mi göreceğiz. Duaya karşı olan bir Anayasa mı göreceğiz, dua ile birlikte inanç hürriyetini önceleyen bir Anayasa teklifi mi göreceğiz. Fatih Sultan Mehmet Han zihniyetinde bir Anayasa mı göreceğiz yoksa, PKK´nın, Tikko´nun, CHP´nin onun bunun, DHKP-C'nin desteği ile seçilmiş bir belediye başkanı zihniyeti mi göreceğiz. Ben bunu görmek istiyorum" diye konuştu.
Toplantının ardından Destici, Ardahan Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve Arıcılık Gen Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti. Geceyi Ardahan´da geçirecek olan Destici, yarın Kars'taki bir programına katılacak.DHA-Politika Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI
2021-09-13 19:17:47

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