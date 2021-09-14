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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çıldır Gölü'nde balıkçılar 'Vira bismillah' dedi

DHA

Çıldır Gölü'nde balıkçılar 'Vira bismillah' dedi


Dinçer AKTEMUR-Suat İNCEDERE/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN ile Kars ili sınırlarında yer alan Çıldır Gölü'nde balık avı yasağının kalkmasıyla balıkçılar "Vira bismillah" diyerek ağlarını attı.
Van'dan sonra Doğu Anadolu'nun ikinci büyük gölü olan Çıldır'da balık avı yasağı kalktı. Kış aylarında yüzeyi buzla kaplı olan gölde, Eskimolar gibi, buzun altından balık avlayan balıkçılar, sezonun başlamasıyla, sandalla açıldıkları göle ilk ağları bıraktı. Bir gün önce attıkları ağları çeken balıkçılar, bu sene gölün sularının çekilmesi ve istilacı zebra midyenin çoğalması nedeniyle ağlara az sayıda balık takılınca umduklarını bulamadıkların belirtti. Yöre halkı ve balıkçıların gözdesi sayılan sarı sazan balığının kilogramı 25 liradan, diğer türler ise 10 liradan satılıyor.
Çıldır Gölü'nde 42 yıldır balıkçılık yapan Atanur Dursun, tek geçim kaynağının balıkçılık olduğunu, uzun yıllardır balık avlayıp ailesini geçindirdiğini belirterek şunları söyledi:
"Çıldır Gölü, bölgemiz için çok önemli bir göl. Turizm açısından, insanların geçim kaynağı bakımından önemli bir göl. Ben, çocukluğumdan beri bu işi yapıyorum. 42 yıldır balıkçılık yapıyorum. Eskiden daha iyi balık vardı, göl daha temizdi. Şimdi balık verimi düştü, balıkta azalma var. Erken kalkıyoruz, hazırlıklarımızı yapıyoruz daha sonra tekneyle göle açılıyoruz. Bir gün önce attığımız ağları çekip balık avlıyoruz. Avladığımız balıkları çarşıda pazarda satıyoruz. Sarı balığı 25 liradan, diğer türleri 10 liradan satıyoruz. Çok zor şartlar altında balık avlıyoruz. Balıktan kazandığımız paradan evimizi geçindiriyoruz. Biraz zorlanıyoruz ama inşallah ilerisi iyi olur diye ümidimiz var."DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Dinçer AKTEMUR
2021-09-14 09:54:24

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