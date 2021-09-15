Ardahan'da jandarma ekiplerince okul servisleri aralıksız denetleniyor

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Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul servislerini aralıksız olarak denetlemeye devam ediyor.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında okul çağındaki çocukların huzur içinde yolculuk yapmalarının sağlanması, servis araçlarının karışabileceği trafik kazalarının önlenmesi ve taşımacılık faaliyetlerinin mevzuata uygun sürdürülmesi amacı ile yüz yüze eğitimin başlamasıyla 0615 Eylül tarihleri arasında yoğun bir şekilde okul servis araçlarının denetlenmesine başlandı.

Yapılan denetimlerde okul servis şoförlerine gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı.

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