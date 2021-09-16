Ardahan Belediyesi toplu iş sözleşmesi personelin yüzünü güldürdü

Ardahan Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasındaki görüşmeler sonrası Belediye Başkanı Faruk Demir, işçilere yüzde 28 zam yaptı. Bu zamla emekçinin yüzü güldü. Sosyal hakları iyileştirilen emekçiler, sözleşme ile yeni haklar da kazandı.

Ardahan Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmzalanan sözleşmeye göre KHK ile belediye şirketi çalışanı olan personelin maaşına yüzde 28 zam yapıldı. Yapılan düzenleme ile en düşük personel maaşı 4 bin 250 lira oldu. Toplu sözleşmeye dahil olan işçiler, yılda 30 gün ikramiye, çocuk yardımı, yemek yardımı, eğitim yardımı gibi temel hakların yanı sıra evlenme, doğum ve ölüm yardımı, bayram ikramiyesi gibi dahil tüm haklara da sahip olacak. Toplu iş sözleşmesinde 1. yıl için yüzde 28, 2. yıl için tüm parasal maddelere enflasyon+1 puan zam yapıldı.

Başkan Demir, “Bizler göreve geldiğimiz günden buyana emekçi personelimizin her zaman yanında olduk ve bugünde olmaya devam ettik. Sizlerin emekleriyle Ardahanlılara verdiğimiz sözleri yerine getirmeye devam edeceğiz. Tüm temsilcilerimize belediyemiz adına teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Belediyeİş Sendikası Bölge Temsilcisi Yaşar Kaspar, ”Bu toplu iş sözleşme sürecinde; emekçilerin dostu Faruk Demir başkanıma destek ve katkıları için teşekkür ediyorum, inanıyorum ki önümüzdeki süreçte üyelerimizin standartlarını başkanımızla birlikte daha yüksek şartlara taşıyacağız, emek veren herkese teşekkür ediyorum tüm üyelerimize örgütümüze hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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