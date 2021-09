Ardahan Valisi aşıya ikna etti; at arabasıyla kimliğini almaya gitti

Deniz BAŞLI/ARDAHAN (DHA)- ARDAHAN Valisi Hüseyin Öner, günü gelmesine rağmen ikinci doz aşısını yaptırmayı düşünmeyen çiftçi Ferdi Avcı'yı (22) ikna etti. Avcı yanında olmayan kimliğini at arabasıyla evinden alıp geldi, Vali Öner'in yanında aşısını yaptırdı.

Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında esnaf ve pazar yerlerini gezen Vali Hüseyin Öner, sanayi esnafıyla konuşurken çiftçilik yapan Ferdi Avcı'nın henüz ikinci doz aşısını yaptırmadığını öğrendi. Vali Öner, Avcı'yı dakikalarca aşı hakkında bilgilendirip, ikna etti. Aşı olmayı kabul eden Avcı, bu kez kimliğinin yanında olmadığını söyledi. Vali Öner de Avcı'yı at arabasıyla kimliğini almak için eve gönderdi. Vali Öner, gelene kadar beklediği Avcı'yı, aşı çadırına kadar götürüp aşı yaptırdı.

Her fırsatta ve her yerde aşının önemini vurguladıklarını anlatan Vali Öner, "Aşılama oranlarını arttırmanın gayretindeyiz. Birinci doz aşıda yüzde 87'nin, 2'nci dozda ise yüzde 67'nin üstündeyiz. Bu çalışmalarla tek derdimiz ve gayemiz, vatandaşımızın sağlığını korumak ve çocuklarımızın rahatlıkla okullarına gitmelerini sağlamak. Esnafın da ticareti arzu ettiği gibi olsun istiyoruz. Ahilik Haftası dolayısıyla bugün de böyle bir çalışma yaptık. Hem esnafımızın Ahilik Haftası'nı kutladık, hem de kuralları hatırlattık" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI

