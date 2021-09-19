Posof’ta tarihi eserlerin sergilendiği müze açıldı

Ardahan’ın Posof ilçesinde köylüler tarafından kurulan tarihi eserlerin sergilendiği müzenin açılışı yapıldı.

Posof ilçesine bağlı Eminbey Köyü Muhtarı Murat Taş ve köylüler tarafından köye tarihi eser müzesi kuruldu. Açılış törenine Posof Kaymakamı Ahmed Çiçek, Belediye Başkanı Cahit Ulgar ve Posof il genel meclisi üyeleri katıldı. Kur’anı Kerim’in okunması ve dua edilmesiyle müzenin açılışı katılımcılar tarafından geçekleştirildi.

Açılan müze de 1950’den bu yana kullanılmış tarım aletleriyle beraber evlerde kullanılan tarihi ev malzemeleri sergileniyor.

Posof Kaymakamı Ahmed Çiçek, “Çok güzel bir proje olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnsanların kendi kültürünü yaşaması gelecek nesle bir örnek” dedi

Eminbey Köyü Muhtarı Murat Taş, “1950’lerde atalarımızın kullandıkları malzemeler sergileniyor. Bunu daha ileriye taşımak istiyoruz. Eksikliklerimiz çok tamamlayıp güzel şeyler ortaya çıkaracağız” şeklinde konuştu.

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